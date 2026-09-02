El Milan Futuro se despidió, en el último día del mercado, de Jacopo Sardo y Kevin Zerol: el primero recaló en el Pescara cedido con opción, mientras que el ex capitán del Milan Primavera se fue al Sud Tirol también cedido con opción de compra, pero sin recompra y con un porcentaje del 20% sobre una futura reventa. Se han quedado en la plantilla jugadores interesantes de cara al futuro como Guernier y El Malick Cissè, además de algunos talentos a relanzar como Vos y Balentien.