El Milan Futuro se despidió, en el último día del mercado, de Jacopo Sardo y Kevin Zerol: el primero recaló en el Pescara cedido con opción, mientras que el ex capitán del Milan Primavera se fue al Sud Tirol también cedido con opción de compra, pero sin recompra y con un porcentaje del 20% sobre una futura reventa. Se han quedado en la plantilla jugadores interesantes de cara al futuro como Guernier y El Malick Cissè, además de algunos talentos a relanzar como Vos y Balentien.
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Milan Futuro, Vos y compañía en la Premier League International Cup en Goodison Park: hoy debuta contra el Everton sub-21
TORNEO INTERNACIONAL
Un día histórico para el Milan Futuro del técnico español Navarro: el segundo equipo del AC Milan, de hecho, estará comprometido en la primera jornada de la Premier League International Cup, un torneo que ha llegado a su décima edición y que enfrenta a las mejores canteras inglesas con las de los mejores equipos de Europa. La competición, la pasada temporada, fue ganada por el Borussia Dortmund en la final contra el Real Madrid: este año también la formación del AC Milan podrá medirse en este escenario, que permitirá adquirir experiencia a nivel internacional.
DÓNDE VERLO
El debut de Milan Futuro será en Liverpool contra el Everton U21. El escenario del encuentro será uno de los más emblemáticos de todo el fútbol inglés: el histórico estadio de Goodison Park que hasta hace dos temporadas era la casa del primer equipo y que hoy es utilizado por los equipos juveniles y femeninos. El partido comenzará a las 20:00 horas italianas y será transmitido en directo en la app oficial del Milan.
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