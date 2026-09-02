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Silvano Vos Grafica

Traducido por

Milan Futuro, Vos y compañía en la Premier League International Cup en Goodison Park: hoy debuta contra el Everton sub-21

AC Milán

El Milan Futuro debuta esta noche a las 20:00 en la Premier League International Cup: dónde ver el partido de Goodison Park

El Milan Futuro se despidió, en el último día del mercado, de Jacopo Sardo y Kevin Zerol: el primero recaló en el Pescara cedido con opción, mientras que el ex capitán del Milan Primavera se fue al Sud Tirol también cedido con opción de compra, pero sin recompra y con un porcentaje del 20% sobre una futura reventa. Se han quedado en la plantilla jugadores interesantes de cara al futuro como Guernier y El Malick Cissè, además de algunos talentos a relanzar como Vos y Balentien.

  • TORNEO INTERNACIONAL

    Un día histórico para el Milan Futuro del técnico español Navarro: el segundo equipo del AC Milan, de hecho, estará comprometido en la primera jornada de la Premier League International Cup, un torneo que ha llegado a su décima edición y que enfrenta a las mejores canteras inglesas con las de los mejores equipos de Europa. La competición, la pasada temporada, fue ganada por el Borussia Dortmund en la final contra el Real Madrid: este año también la formación del AC Milan podrá medirse en este escenario, que permitirá adquirir experiencia a nivel internacional.

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  • DÓNDE VERLO

    El debut de Milan Futuro será en Liverpool contra el Everton U21. El escenario del encuentro será uno de los más emblemáticos de todo el fútbol inglés: el histórico estadio de Goodison Park que hasta hace dos temporadas era la casa del primer equipo y que hoy es utilizado por los equipos juveniles y femeninos. El partido comenzará a las 20:00 horas italianas y será transmitido en directo en la app oficial del Milan.

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