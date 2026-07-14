Un día clave: esta mañana se ha reunido el Milan Futuro de Sergio Navarro Barquero, nombrado entrenador hace unos días. Le asistirá, como segundo, el 39 años Roberto Robles Feijoo. Por la mañana han realizado pruebas físicas y por la tarde trabajarán en el campo.
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Milan Futuro inicia la concentración con Navarro. Estos son los convocados: los que se quedan y los que se marchan
LOS CONVOCADOS
En las próximas semanas el Milan Futuro entrenará todos los días por la mañana para preparar el campeonato de Serie D, que arranca el domingo 6 de septiembre. Aún desconocen su grupo, información que se anunciará a finales de julio. El 29 y 30 de agosto disputarán la primera ronda de la Copa Italia de Serie D.
Estos son los jugadores citados para el primer entrenamiento, el martes 14 de julio de 2026 por la tarde: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli y Zukić.
Mañana se unirá Lorenzo Calvani, lateral izquierdo procedente de la Lazio.
QUIÉNES SE QUEDAN Y QUIÉNES SE VAN
En la nueva plantilla del entrenador Navarro destacan tres jugadores que casi siempre han estado en el primer equipo:Vos, Zeroli y Balentien. Vos aguarda su destino en el mercado, mientras que para el centrocampista italiano se barajan varias cesiones temporales. Solo Balentien podría quedarse en el Milan Futuro, que se basará en el defensa senegalés Malick Cisse, Vladimirov, Pandolfi y Castiello.
Se marchan el delantero alemán Asanji, Sia y Eletu, mientras que para Cappelletti y Sardo hay conversaciones en curso con el Catanzaro.
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