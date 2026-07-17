Milan Futuro ficha al delantero Di Nella, nacido en 2008

El Milan Futuro nació para llevar a los jóvenes de Milanello al profesionalismo. Dos años después, la Serie D abre otra posibilidad: ser también puerta de entrada para jugadores amateurs. La respuesta es sí, como demuestra el fichaje que acaban de cerrar Kirovski y Lomonte: del Club Milano llega el delantero Di Nella, nacido en 2008, que mañana obtendrá la autorización para ponerse a disposición del entrenador Navarro.