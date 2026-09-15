La temporada 2026/27 del Milan Futuro no había comenzado de la mejor manera, ya que en la primera ronda de la Coppa Italia Serie D cayó ante el Sant'Angelo, equipo del Grupo D, ahora clasificado para los treintaidosavos. En el Felice Chinetti de Solbiate Arno, el AC Milan remontó una desventaja inicial con Castiello y cerró en tablas la primera parte, pero en la reanudación no logró concretar las varias ocasiones creadas y en el tramo final concedió dos goles, uno de falta al borde del área y otro al contragolpe. Una buena noticia había llegado en la segunda parte, cuando Bonomi volvió a ser recibido sobre el campo tras un año de ausencia por una lesión de rodilla. Y fue precisamente la escasa capacidad para transformar en gol las muchas ocasiones creadas la que determinó la derrota en la segunda jornada contra la Pro Palazzolo (que se resarció a lo grande de la derrota por 5-1 en el debut).





Navarro y su cuerpo técnico están trabajando intensamente para mejorar la fase ofensiva, que había sido óptima en el debut con la victoria por 4-3 sobre el Caldiero Terme con los goles de Ossola, Borsani, Plazzotta y Vos. A este último hay que recuperarlo al 100% porque, por potencial, sería un jugador de Europa League, pero mentalmente sigue siendo muy frágil y por este motivo la gestión ad hoc también lleva a exclusiones como la del turno siguiente contra la Pro Palazzolo.