Milan Futuro anuncia el fichaje de Zanaga, procedente del Empoli

Nacido en 2008, llega del Empoli, una de las canteras más reconocidas de Italia, y se prepara para un nuevo capítulo en su carrera. Zanaga deja el club tras una trayectoria que le ha brindado una base sólida: formación, experiencia y capacidad para brillar en partidos reales.





Nacido en Asti el 13 de marzo de 2008, mide 1,84 metros, es italiano y juega como segundo delantero, aunque también puede actuar por ambas bandas. Su pie dominante es el derecho. Los datos personales son solo el principio. Lo que interesa a los entrenadores es su perfil de delantero. No es un nueve fijo ni un extremo puro, sino un término medio que lo hace intrigante. A su físico ya notable suma movilidad para asociarse, desbordar por banda y aparecer entre líneas, según destaca «Sprint e Sport».