Milán: Fullkrug no ha convencido; su renovación está en duda y ya se ha iniciado la búsqueda de un sustituto

El mercado de verano, aunque lentamente, se acerca inexorablemente y, en el Milan, la próxima ventana de fichajes servirá para consolidar una plantilla que deberá aspirar, por un lado, a la lucha por el Scudetto y, por otro, si todo sale según lo previsto, a una espléndida campaña europea en la Liga de Campeones.





Antes de que termine la temporada habrá que tomar muchas decisiones, y muchas de ellas afectarán también a algunos jugadores que hoy se encuentran en la encrucijada entre la continuidad y la salida. Entre ellos se encuentra, sobre todo, Nicklas Fullkrug, quien, según informa Matteo Moretto, hoy está más cerca de la salida que de la continuidad.



