Ducha fría para el Lyon y para Fofana después de dos días intensos de negociaciones y contactos con el Milan. El acuerdo se había alcanzado sobre la base de 2 millones de cesión de pago con opción de compra por 12 millones de euros, con el AC Milan, que habría contribuido con una pequeña parte al salario del centrocampista francés. La falta de traspaso antes de las 20:00, hora de cierre del mercado tanto en Francia como en Italia, pero no en Inglaterra, hizo saltar por los aires una operación que estaba a punto de cerrarse.