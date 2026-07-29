La aventura de Fofana en el Milan, hasta ahora, ha sido un auténtico Luna Park de emociones: en la primera temporada su rendimiento fue bueno, con el impulso de la victoria en la Supercopa de Italia en la final contra el Inter, mientras que en la pasada el francés no fue capaz de ofrecer actuaciones de nivel con continuidad. A raíz de un final complicado llegó la decisión, acordada entre el cuerpo técnico y la directiva, de abrir la puerta a una venta en este mercado. Youssouf ha tomado conciencia de que su posición dentro del club se ha debilitado y está tratando de rebelarse, deportivamente hablando, contra esta situación.
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Milan: Fofana habla con Amorim sobre su papel y dos peticiones en el mercado; esto es lo que se filtra sobre su futuro
Cuestión de rol
Las consideraciones del Milan sobre Fofana responden más a una cuestión de oportunidad, porque desde el punto de vista de las características el juego del francés podría evolucionar en las ideas de Amorim. Y es precisamente en este aspecto en el que pretende insistir el ex del Mónaco, empezando por el rol: el número 19 quiere jugar como mediocentro en el centro del campo de dos que representa sus orígenes y también su zona de confort. Desde que está en el Milan, Fofana casi nunca ha jugado en su posición ideal, sino siempre como interior de llegada, salvo en una fase con Fonseca.
Reunión con Amorim
En esta fase de la preparación, Amorim se ha marcado el objetivo de conocer a fondo a sus jugadores tanto desde el punto de vista técnico como del carácter. Con varias conversaciones personales para reforzar la estrategia: Gila es sin duda el más requerido, pero en los últimos días el técnico portugués también se detuvo en una larga charla con Fofana: el centrocampista francés, entre los muchos temas abordados, reiteró que su prioridad sigue siendo quedarse en el Milan para demostrar que puede ser una pieza importante del engranaje.
DOS PETICIONES
A día de hoy, el mercado alrededor de Fofana habla de un mar en calma, con solo dos navegantes a la espera de atracar en el puerto. El Crystal Palace está muy interesado y ha establecido los primeros contactos, pero también el Everton ha mostrado cierto tipo de interés. Nada particularmente concreto, pero siguen siendo dos posibilidades. El Milan lo valora en 15/20 millones y decidirá pronto si trabajar en la venta o si desviará la atención hacia otros centrocampistas (Ricci, el principal señalado, ndr).
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