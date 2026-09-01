Fofana estuvo ayer a un paso del Lyon de Fonseca que había presionado mucho para volver a tenerlo a su disposición tras la experiencia compartida en el AC Milan. La operación avanzaba a buen ritmo con la fórmula de la cesión con opción de compra, hasta el punto de que los clubes estaban preparando los documentos antes del brusco frenazo por el reparto del salario: el club francés pidió al Milan que cubriera el 50% de los 3 millones que Fofana debe percibir de aquí al final de la temporada. Almastadt y Cardinale dijeron «no» y ahora la negociación ha sufrido una ralentización, aunque las partes siguen en contacto.