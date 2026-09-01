Youssouf Fofana está viviendo el Deadline Day del mercado de fichajes desde casa a la espera de una llamada para despedirse del Milan: el centrocampista francés ha recibido la autorización del club para no entrenarse hoy por razones de mercado. La misma decisión se ha tomado también con el otro descartado, Fikayo Tomori.
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Milan, Fofana es un rompecabezas: negociaciones bloqueadas con el Lyon, Besiktas y Hull City intentan dar el golpe
Lyon, paralizado
Fofana estuvo ayer a un paso del Lyon de Fonseca que había presionado mucho para volver a tenerlo a su disposición tras la experiencia compartida en el AC Milan. La operación avanzaba a buen ritmo con la fórmula de la cesión con opción de compra, hasta el punto de que los clubes estaban preparando los documentos antes del brusco frenazo por el reparto del salario: el club francés pidió al Milan que cubriera el 50% de los 3 millones que Fofana debe percibir de aquí al final de la temporada. Almastadt y Cardinale dijeron «no» y ahora la negociación ha sufrido una ralentización, aunque las partes siguen en contacto.
Besiktas aprieta, el Milan espera al Hull City
En las últimas horas, el Besiktas de Vincenzo Italiano ha vuelto a presionar con fuerza al Milan para obtener luz verde a la cesión con coste y opción de compra por 20 millones de euros: Fofana había dado el visto bueno al Galatasaray, pero todavía no al Besiktas, y los intermediarios están trabajando para intentar convencerlo. En segundo plano sigue el Hull City: el Milan espera que los ingleses presenten pronto una oferta a título definitivo por el ex del Monaco. El enigma sobre el futuro de Fofana se resolverá en las próximas horas.
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