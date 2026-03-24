Milán, Filippo Galli: «Berlusconi prohibió los dulces y descubrió a Gullit; desmintió a Rummenigge en el Inter y a Tacconi en la Juventus»

Filippo Galli recuerda su etapa en el Milan de Silvio Berlusconi. El exdefensa rossonero declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Los helicópteros en el Arena, todo un riesgo. Momentos increíbles, fantásticos. Salimos por la mañana del aeropuerto VIP de Linate. Llovía mucho, pero había muchísima gente. Cantaban cánticos y coreaban consignas, y Cesare Cadeo hacía de presentador. Había mucha alegría y expectación, algunos de nosotros estábamos asustados por tanto alboroto. También estaba previsto un espectáculo, pero se canceló por el mal tiempo».





«Berlusconi quería sorprender. Nos dijo que dejáramos de lado las bromas y las burlas, que somos el Milan y que miráramos solo al Milan, que este equipo estaba destinado a ganar».

«Después fuimos a Arcore, en helicóptero. El primer año fue de rodaje: había jugadores nuevos e ideas nuevas, algunos estaban un poco desorientados».



