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Milán, Filippo Galli: «Berlusconi prohibió los dulces y descubrió a Gullit; desmintió a Rummenigge en el Inter y a Tacconi en la Juventus»

AC Milán
F. Galli
FEATURES
Opinion
S. Tacconi
K. Rummenigge
A. Sacchi
M. van Basten
R. Gullit
Serie A

El exdefensa del Milan recuerda los tiempos dorados que vivió junto al presidente.

Filippo Galli recuerda su etapa en el Milan de Silvio Berlusconi. El exdefensa rossonero declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Los helicópteros en el Arena, todo un riesgo. Momentos increíbles, fantásticos. Salimos por la mañana del aeropuerto VIP de Linate. Llovía mucho, pero había muchísima gente. Cantaban cánticos y coreaban consignas, y Cesare Cadeo hacía de presentador. Había mucha alegría y expectación, algunos de nosotros estábamos asustados por tanto alboroto. También estaba previsto un espectáculo, pero se canceló por el mal tiempo».


«Berlusconi quería sorprender. Nos dijo que dejáramos de lado las bromas y las burlas, que somos el Milan y que miráramos solo al Milan, que este equipo estaba destinado a ganar».

«Después fuimos a Arcore, en helicóptero. El primer año fue de rodaje: había jugadores nuevos e ideas nuevas, algunos estaban un poco desorientados».


  • «¿El portero de la Juventus, Tacconi, dijo que los helicópteros nos servirían para huir? Las cosas salieron de otra manera».

    «El delantero del Inter, Rummenigge, dijo que para ganar no bastaba con comprar muchos campeones; Berlusconi le respondió: espera y ya verás».


    «Al presidente le encantaban los detalles, incluso la alimentación. En Barcelona, creo que en el Trofeo Gamper, discutió con el entrenador y el médico por el postre y lo prohibió. Pero ese día descubrimos a Ruud Gullit. Silvio nos dijo: “He visto a uno del Milan”. Era él y lo fichó al año siguiente junto con Marco Van Basten y Arrigo Sacchi, una elección tremendamente acertada. Lo fichó de la Serie B, una gran apuesta. Berlusconi solía decir que compartían la idea de ganar divirtiéndose. Quería llevar al Milan a lo más alto de Italia, de Europa y del mundo. Lo conseguimos».


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