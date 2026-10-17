La lesión del músculo flexor del muslo izquierdo, con afectación parcial del tendón, dejará fuera de juego a Matteo Gabbia durante al menos 3 meses. Para que Gabbia se recupere pronto, el jugador y el equipo médico del AC Milan han optado por un tratamiento conservador basado en terapias y reposo, que en teoría requiere menos tiempo, pero ofrece menos garantías.

La prolongada baja del defensa lombardo privará a Amorim de un jugador importante y de una opción más: la nómina de centrales es ahora realmente escasa. Cardinale y su equipo han comprendido que buscar un defensa central en el mercado invernal ya no es una oportunidad para elevar el nivel, sino una auténtica necesidad.