Al principio, el fichaje del clase 2006 estaba previsto para reforzar las filas del Milan Futuro de Sergio Navarro, pero la directiva está valorando incluirlo desde ya en el primer equipo, como informa la Gazzetta dello Sport. El objetivo es hacerlo crecer a la sombra de Pavlović, con el que se parece mucho por características, convirtiéndolo en su relevo en la plantilla, para después completar la zaga con el fichaje de otro central.