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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Milan ficha al defensa de la generación de 2006 Diawara, procedente del Troyes: es el sustituto de Pavlovic

AC Milán

Golpe para la defensa del AC Milan: 3 millones para los franceses, se incorporará de inmediato al equipo de Amorim.

Tras las llegadas consecutivas de Goncalo Ramos y Mario Gila, el Milan vuelve a mover ficha en el mercado: esta vez se trata de Sankhoun Diawara, defensa central del Troyes, con el que la pasada temporada acumuló 14 partidos (para un total de 1.048 minutos jugados) en la Ligue 2.

  • EL SUSTITUTO DE PAVLOVIC

    Al principio, el fichaje del clase 2006 estaba previsto para reforzar las filas del Milan Futuro de Sergio Navarro, pero la directiva está valorando incluirlo desde ya en el primer equipo, como informa la Gazzetta dello Sport. El objetivo es hacerlo crecer a la sombra de Pavlović, con el que se parece mucho por características, convirtiéndolo en su relevo en la plantilla, para después completar la zaga con el fichaje de otro central.

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  • EL COSTE

    Alto, fuerte físicamente, zurdo y muy hábil en fase de construcción, el jugador de 20 años es uno de los mejores talentos del fútbol francés, con varias apariciones en la selección francesa Sub-19. La cifra total de la operación debería rondar los tres millones de euros. Fue decisiva la voluntad del jugador, que eligió descartar la oferta del Glasgow Rangers con tal de sumarse al proyecto del AC Milan.

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