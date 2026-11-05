Dura derrota del Milan, que compromete su trayectoria en la Europa League tras caer en casa ante el Ferencvaros. Es la tercera derrota en cuatro partidos para los hombres de Amorim, que saltaron al campo sin la motivación necesaria para afrontar el encuentro. A continuación, las notas y valoraciones del partido:
Milan-Ferencváros, las notas de CM: De Winter, desastroso; Ramos, nervioso y sin filo. Mal Jashari
Notas del AC Milan
Torriani 5: en la primera parte protagoniza un par de intervenciones que evitan goles. Un punto menos por el error que propicia el gol del Ferencvaros.
Terracciano 4,5: vuelve al once como lateral derecho y, desde luego, no impresiona. Más bien todo lo contrario. Un centro que se va desviado por varios metros y los silbidos de San Siro resumen su noche.
De Winter 4,5: un paso adelante y dos atrás para el defensa belga, que tiene en la regularidad uno de los aspectos en los que inevitablemente debe mejorar. Regala, con la colaboración de Torriani, el primer gol al Ferencvaros y también tiene buena parte de culpa en el segundo tanto de los húngaros. Distraído.
Diawara 6: Amorim lo alinea por primera vez esta temporada en su posición natural de central y destaca por la seguridad con la que saca el balón jugado durante la primera media hora. Comete algunos errores al final de la primera parte, cuando el Ferencvaros aumenta la presión ofensiva. (Desde el 46', Gila 5,5: su entrada no es la mejor, pierde varios duelos. Le sorprenden en el contraataque que acaba en el segundo gol húngaro. Al final lo da todo también en ataque, pero no basta)
Bartestaghi 5: actuación tímida, se limita a cumplir en la primera fase. Se incorpora poco al ataque incluso cuando el Milan va por detrás en el marcador. Inoperante. (Desde el 68', Camarda 5,5: lo intenta al final, pero no encuentra el remate decisivo)
Hutchinson 6: no tiene una gran variedad de recursos, a veces parece repetitivo, pero se ofrece mucho y no baja los brazos hasta el final.
Musah 5: mala actuación del centrocampista estadounidense, casi desganado. En el 4' pierde un balón peligroso que deja a Joseph camino de la portería. Amorim lo sustituye en el descanso al ver que no es su noche. (Desde el 46', Moreira 6: uno de los pocos que causa algunos problemas a la defensa visitante)
Jashari 5: ritmo lento, demasiado lento para el exjugador del Brujas. Nunca llega a entrar de verdad en el partido, pierde la orientación y demasiados balones fáciles en su propio campo. Desaparecido. (Desde el 63', Modric 5,5: intenta organizar el juego, pero está mucho menos preciso de lo habitual)
Cisse 5: no celebra como le gustaría su primera convocatoria con la selección absoluta del seleccionador Mancini. A menudo marcado por dos jugadores del equipo visitante, no encuentra espacios para desplegar su fútbol. Desperdicia una ocasión clara con un disparo alto desde el centro del área. (Desde el 46', Pulisic 5: no consigue activarse como en el derbi)
Rabiot 5: poco motivado pese a llevar el brazalete de capitán en ausencia de Maignan. Apenas aparece.
Gonçalo Ramos 5: no está a la altura. El delantero portugués ha entrado en una fase de profunda regresión. Comete varias faltas, está muy nervioso y nunca remata a puerta con peligro. Irreconocible.
Entrenador, Amorim 5: había advertido en la previa de la necesidad de dejar de pensar en el derbi ganado, pero el equipo no le hizo caso. Actuación y resultado vergonzosos para el técnico portugués.
NOTAS DEL FERENCVÁROS
Dibusz 6,5: una gran parada ante Htuchinson, siempre está atento y se regala una noche de gala.
Osvath 7: cierra el paso y el Milan nunca logra abrirse camino por su banda.
Gomez 7: anula a Ramos en un duelo físico duro del que sale vencedor.
Raemaekers 6,5: preciso y concentrado del primer al último minuto.
Cadu 7: juega por todo el campo y siempre genera peligro, muy bueno en el uno contra uno.
Bero 6,5: un sólido escudo delante de la defensa. (Desde el 67', Madarasz 6: hace su trabajo sin cometer errores)
A. Nagy 6,5: pone su gran experiencia al servicio del equipo.
Corbu 6,5: orden y criterio en el juego, se da un festín en los espacios que le dejan Jashari y Musah.
Zachariassen 7: no para de moverse; solo una gran intervención de Torriani le priva de un gol que habría merecido.
Joseph 7,5: el mejor jugador del partido, firma un doblete de gran factura en la Scala del Calcio. (Desde el 67', Dele 4: la única nota negativa: entra y le propina un codazo a Gila, por el que ve la roja directa)
Birmancevic 6: aparece a ráfagas.
Entr. Borbely 7,5: sencillamente perfecto en la preparación del partido.
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