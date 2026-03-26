Milán, Estupiñán se marcha: le interesa al Tottenham en Inglaterra; esta es la petición de los rossoneri

El futuro de PervisEstupiñán pende de un hilo. El extremo ecuatoriano —que llegó al Milan procedente del Brighton el pasado verano en una transferencia definitiva por 17 millones más dos de bonificaciones— no está convenciendo del todo a la directiva rossonera y podría abandonar Italia tras una sola temporada. A pesar del gol de la victoria del jugador nacido en 1998 en el derbi contra el Inter, de hecho, el exjugador del Villarreal ha destacado a menudo negativamente por unas actuaciones por debajo del nivel esperado. Tanto es así que, en varias ocasiones, el entrenador Max Allegri le ha preferido al joven Davide Bartesaghi.