El Milan está trabajando a toda máquina de cara al delicado partido en el Olimpico contra la Lazio. Allegri tendrá que prescindir de Rabiot, sancionado, y está pensando en Ricci como sustituto: el exjugador del Torino lleva clara ventaja en la pugna con Jashari. En ataque, todo apunta a que se confirme la pareja formada por Christian Pulisic y Rafael Leao, con Fullkrug listo para entrar en juego. El Milan contará en el Olímpico con el apoyo de más de 10 000 aficionados rossoneri, dispuestos a animar al Diavolo en la difícil pero posible remontada por el Scudetto.
Milán, Estupinan por delante de Bartesaghi: estas son las decisiones de Allegri de cara al partido contra la Lazio
EL ESTUPINAN, A UN PASO DE LA CLASIFICACIÓN
La decisión más delicada que debe tomar Allegri de cara al partido contra la Lazio sigue siendo la del lateral izquierdo. En estos momentos, el técnico de Livorno parece inclinarse por dar la titularidad al héroe del derbi, Estupinan, quien, por lo tanto, parte con ventaja en la pugna con Bartesaghi. Hay mucha curiosidad por la elección también por lo que cambiaría a nivel táctico: el ecuatoriano se muestra mucho más seguro en fase de posesión que cuando tiene que defender; con él en el campo (y sin Rabiot, nota del editor), el Diavolo sería un equipo menos equilibrado y más ofensivo.
