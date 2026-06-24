Rubén Amorim quiere volver a entrenar a FranciscoTrincão, y el jugador desea regresar con un técnico al que admira y en un club con mucho encanto. El extremo, clave en el Sporting campeón de Amorim, suena para el Milan, aunque su futuro aún no está definido.
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Milán: este es el coste del fichaje de Trincao; Amorim ya lo entrenó en el Sporting de Lisboa
UNA TEMPORADA IMPORTANTE
Aunque el club no repitió el nivel de años anteriores en la liga portuguesa, Francisco Trincao se consolidó como uno de los mejores extremos: jugó 54 partidos, marcó 13 goles y dio 18 asistencias. Estas cifras reflejan su maduración técnico-táctica y le valieron la convocatoria de Roberto Martínez para el Mundial con Portugal.
¿CUÁNTO CUESTA?
A los 21 años, Trincao parecía listo para dar el salto con su fichaje por el Barcelona por 31 millones de euros, pero la experiencia no fue del todo positiva. Ahora, Francisco es un jugador diferente, preparado y consciente de sus capacidades. El Corriere dello Sport confirma la valoración de unos 40 millones de euros que nuestra redacción reveló hace unos días.