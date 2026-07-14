Milán está a punto de cerrar la negociación con la Lazio por Calvani: cifras y detalles

A pesar de su corta edad, Calvani ya tiene experiencia en el fútbol juvenil de alto nivel. La temporada pasada jugó 28 partidos en la Primavera 1 y dio tres asistencias. Además, disputó dos encuentros en la Coppa Primavera con otra asistencia.





Además, ha disputado cuatro partidos con el Sub-18 de la Lazio, marcando un gol y dando una asistencia. Sus números reflejan su capacidad para sumarse al ataque, llegar a la línea de fondo y crear peligro, sin olvidar su aportación defensiva.