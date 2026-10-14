La agente de Santiago Gimenez, Rafaela Pimenta, ha comentado el fichaje del delantero mexicano por el Porto, que se cerró en los últimos días del pasado mercado de verano. También ha hecho unas declaraciones sobre el Milan y la etapa del jugador en el club, que estuvo lejos de ser brillante y que darán que hablar: «Bueno, me encantan estos tres traspasos. Debo decir que este es uno de mis tres movimientos favoritos de todos los tiempos, porque para mí es el equipo ideal para este jugador en este momento de su carrera. Me permito decir su nombre, no me gusta hacerlo, pero esta vez me lo concedo. Está viviendo muy bien esta experiencia, que es lo más importante para jugar bien. Eh, y creo que el Porto y Santi forman una pareja perfecta. Una pareja perfecta. Sí».
Milan, escucha al agente de Santi Gimenez: «Cuando la estructura no es estable, es difícil para un jugador, sobre todo para uno extranjero»
INDIRECTA AL MILAN
Durante la entrevista, Rafaela Pimenta lanza una pulla al Milan: «No podemos olvidar la historia de Santi, ¿verdad? ¿Qué pasó? Santi llegó al Milan a mitad de temporada. No es fácil incorporarse a un equipo en enero, ¿no? Es completamente distinto a hacerlo al comienzo de la temporada: otro país, otro idioma, otra cultura, un estilo de fútbol muy, muy diferente al que estaba acostumbrado. Después, el entrenador se marchó, cambió toda la directiva y volvió a cambiar este año. ¿Entiendes? La continuidad se vuelve imposible, imposible. En aquel momento, durante el periodo en el que se produjo el traspaso, el club, el Milan, no tenía una estructura estable. Y cuando la estructura no es estable, a un jugador, especialmente a uno extranjero que acaba de llegar, le cuesta adaptarse bien. Porque ya sabes cómo son los italianos: cualquiera que llegue acabará criticando a quien se fue. Quien se fue critica las… las decisiones de quien lo precedió. Es una cuestión un poco política y creo que Santi estaba involucrado en una situación que iba mucho más allá de su rendimiento deportivo. No creo que solo tuviera problemas de lesiones, sino que, en mi opinión, no tuvo las oportunidades adecuadas para, digamos, expresarse».
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