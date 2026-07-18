Milán, escucha al agente de Kostic: «El Milán lo fichó como inversión de futuro, pero ya puede impactar en la Serie A»

Tras fichar por 5 millones de euros más un porcentaje de futura reventa procedentedel Partizan de Belgrado, Andrej Kostic trabaja duro en la pretemporada para convencer a Ruben Amorim de que lo mantenga en la plantilla. Darko Ristic, agente del delantero de 2007, habla con Milanews.it.
Tras brillar con el Partizan, Kostic atrajo a varios clubes en el mercado de invierno. ¿Qué les hizo elegir al Milan?
«Varios equipos mostraron interés antes y durante ese periodo. Pero seamos sinceros: el Milan es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. Cuando un club como el Milan te llama, sencillamente no puedes decir que no. Todos nos hemos alegrado mucho de que esta oportunidad haya llegado precisamente de los rossoneri. Para Andrej, para su familia y para mí ha sido un momento de gran orgullo».
En los últimos días ha entrenado con el primer equipo. ¿Ha hablado con él? ¿Qué opina de Rúben Amorim y cómo se adapta a los rossoneri?
«Sí, lleva unos días con el primer equipo y hablamos casi a diario. Está disfrutando mucho de la experiencia y le ha impresionado todo lo que ha visto. De Rúben Amorim solo tiene palabras positivas: desde su forma de comunicarse con los jugadores hasta las ideas que quiere poner en práctica, Andrej entiende claramente lo que el entrenador quiere construir y hacia dónde dirige al equipo».