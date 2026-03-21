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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, escucha a Hernanes: «¿El 4-3-3? Que Allegri vuelva a empezar por ahí, los jugadores han perdido la chispa»

Las declaraciones del excentrocampista sobre la situación actual del Milan.

Una victoria trabajada, pero justo lo que necesitaba el Milan de Massimiliano Allegri para volver a la senda del triunfo tras la derrota ante la Lazio en el Olímpico. El equipo rossonero se impone a los granata por 3-2 y vuelve a superar al Nápoles, recuperando el segundo puesto y situándose momentáneamente a cinco puntos del Inter, líder de la clasificación de la Serie A, en esta trigésima jornada del campeonato.

Una victoria que levanta la moral tras el tropiezo en la capital y un triunfo que devuelve los 3 puntos al club de la Via Aldo Rossi. En este sentido, fue decisivo el cambio de sistema de Allegri en la segunda parte, pasando del 3-5-2 inicial al 4-3-3 de la reanudación, lo que aportó mayor vivacidad y dinamismo a sus hombres.

El excentrocampista de la Lazio Hernanes se encargó de comentar, describir y analizar esta decisión durante el programa Vamos en DAZN.

  • SUS PALABRAS

    Hernanes destaca que este Milan se había acostumbrado ya y que ahora hace falta un revulsivo para devolver la motivación al equipo: «Era muy importante que el Milan volviera a la senda del triunfo, y lo han hecho con carácter. El Milan no está en crisis, sino en una fase de rutina. Parecía que todo estaba bajo control, pero ahora es predecible: los jugadores han perdido la chispa. En la segunda parte se vio a otro equipo. Allegri tiene que partir de aquí, tiene que encontrar algo nuevo para dar chispa y energía a este equipo».

    • Anuncios
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