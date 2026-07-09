Milán, escucha a Donovan: «Pulisic está arruinado por los parásitos que le rodean, la gente ya está harta»

«Salió de un partido de eliminatoria del Mundial en casa con la pierna intacta. A mí habrían tenido que sacarme a la fuerza. Le habría dado un puñetazo al médico y le habría dicho: “No me sacas. Ponme lo que sea, pero yo me quedo”».

Con estas palabras, el exjugador del Los Angeles Galaxy compara su idea de liderazgo con la del delantero del AC Milan.