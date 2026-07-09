Christian Pulisic sigue recibiendo duras críticas tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial a manos de Bélgica. La leyenda del fútbol estadounidense Landon Donovan lanzó graves acusaciones contra su entorno en el podcast «Unfiltered Soccer».
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Milán, escucha a Donovan: «Pulisic está arruinado por los parásitos que le rodean, la gente ya está harta»
MENSAJE A PULISIC
Donovan fue directo: no cree que Pulisic sea el principal responsable de la situación creada en los últimos años. «Esta es una oportunidad para ayudarte y cambiar tu vida para siempre. Uno de los mayores problemas —lo he comentado con la gente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, con sus patrocinadores, con sus compañeros, con el cuerpo técnico y con los entrenadores— es que la gente está harta de cómo se gestionan las cosas a su alrededor. Y no es necesariamente culpa suya, sino de sus agentes, de su familia, de sus parásitos, de las personas que le influyen».
ATAQUE DIRECTO AL ENTORNO
Donovan va más allá: «La gente ya está harta. Tratan mal a las personas. Actúan de forma incorrecta. Siempre es un “no” cada vez que se les pregunta: “¿Podemos hacer una entrevista?”. Siempre es un “no” cuando intentas acercarte. No saluda a los comentaristas que cubren los partidos. Los demás se acercan, le dan la mano y dicen “hola”. Parece inalcanzable. Y, en realidad, no creo que la culpa sea suya; es de su entorno».
LA COMPARACIÓN
«Salió de un partido de eliminatoria del Mundial en casa con la pierna intacta. A mí habrían tenido que sacarme a la fuerza. Le habría dado un puñetazo al médico y le habría dicho: “No me sacas. Ponme lo que sea, pero yo me quedo”».
Con estas palabras, el exjugador del Los Angeles Galaxy compara su idea de liderazgo con la del delantero del AC Milan.
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