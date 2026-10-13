Milan, escucha a Cassano: «Ramos en el Inter marca 30 goles. Ese paquete de Inzaghi marcaba 50 gracias a Rui Costa y Kaká»

«El Milan ahora mismo me preocupa más que la Juventus. Amorim me gustó en el Sporting. No le fue bien en el United y ha venido aquí con mucho entusiasmo. Me gusta cuando habla y dice: “No he venido aquí a ir tirando, quiero ganar”. Hay que darle tiempo, y yo soy el primero en dárselo a gente así. El Milan es más fuerte que la Juventus. También estoy convencido de que, en un plazo de 2/3 meses, veremos a un Milan diferente, pero en Italia el tiempo es cruel. Lo único que le aconsejo es que elija un camino».





«¿Ramos? Es fantástico. Sabe jugar con el equipo, sabe conectar con su línea y sabe jugar solo. Si de vez en cuando le dieran también un balón en condiciones... Ayudemos a este chico. Para mí es un jugador fantástico. Me encanta. Nunca se queja. Tener calidad es una cosa; correr 12 km por partido es otra. Sabe moverse, sabe jugar al fútbol».





«En Italia estaba aquel paquete de Inzaghi, que marcaba 50 goles por temporada, pero Ramos sigue siendo mejor. Antes había un paquete que jugaba con fenómenos, pero si yo pusiera a Ramos con Rui Costa, Seedorf y Kaká por detrás, y con Cafú y Serginho por las bandas, él también marcaría 50 goles... pero por partido. Pulisic me gusta muchísimo, pero ¿juega para sus compañeros? No. ¿Moreira le mete pases al hueco? No. ¿Quién es el único que puede darle de vez en cuando un pase al hueco desde 40 metros a este pobre hombre? Modric. Si no, ¿Chukwueze, que recorta hacia dentro y centra? ¿Y en la otra banda, Estupiñán? Para mí es un delantero fabuloso. Lo pones en el Inter y marca 30 goles por temporada. Hay que ayudarlo poniéndole cerca a más jugadores que jueguen para él».