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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, escucha a Ambrosini: «Leao debe demostrar su garra en el campo. No se entusiasma mucho y, como delantero centro, es un desperdicio; yo no lo habría cambiado»

La valoración del ex capitán rossonero sobre la actuación del número 10 portugués en el Olimpico.

Las aspiraciones del Milan al título de liga parecen haberse desvanecido definitivamente tras la derrota por 1-0 en el corazón del Estadio Olímpico ante la Lazio de Maurizio Sarri. Una actuación decididamente poco tranquilizadora y positiva para los hombres de Massimiliano Allegri, recién salidos de la victoria en el derbi contra el Inter, que no lograron darle la vuelta a un partido que podía ser decisivo —en un sentido u otro— para la adjudicación del título en esta recta final de la temporada 2025/2026.

En el banquillo de los acusados, se encuentra Rafael Leão, autor de una actuación anodina y protagonista de un momento de gran enfado y decepción en el momento de su sustitución. Massimo Ambrosini, en el análisis posterior al partido en DAZN, valoró así el momento del número 10 rossonero.

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  • SU IRA

    El ex capitán comentó de inmediato la ira mostrada por el portugués durante la sustitución ordenada por Allegri: «Creo que la ira que muestra al salir del campo debería demostrarla cuando está en él. Siempre da la sensación de que le falta ese empuje competitivo. Sin embargo, debe manifestar esa ira durante el partido, de una forma u otra. En el minuto 34 había tocado cuatro balones, uno de ellos de cabeza. Da la sensación de que, tanto por su carácter como por sus características, es un jugador al que hay que intentar mantener motivado. Por sí mismo, no se motiva mucho».

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  • EL PUESTO

    A continuación, también analizó la cuestión del puesto de la que se ha hablado durante toda la temporada: «Como delantero centro, uno tiene muchos más momentos de descanso que cuando juega como extremo. Hoy yo no lo habría cambiado. El Milan pasó del 3-5-2 en la segunda parte al 4-3-3, con Pulisic por la banda y Leao arriba. Y ahí también… Yo lo habría dejado por la banda. Luego, 4-2-3-1, y él está fuera… Como delantero centro está desperdiciado».

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