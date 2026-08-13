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cm grafica leao milan perth
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan, encuentro cara a cara entre Leao y Cardinale previsto para comienzos de semana: será dentro o fuera

AC Milán
R. Leao

El presidente del AC Milan quiere zanjar cualquier posible polémica en una reunión cara a cara. Si quiere irse, Leao deberá presentar una oferta válida.

Rafael Leao a día de hoy no está entre los jugadores que Ruben Amorim considera entre los que hay que recortar y poner en el mercado. El nombre del portugués no fue mencionado por el entrenador del Milan en la reunión celebrada hoy en Milanello con el propietario del club, Gerry Cardinale, que llegó también esta vez en helicóptero y se marchó con las ideas claras sobre el futuro técnico del equipo.

Y, sin embargo, el caso que tiene como protagonista al ex del Lille hoy no puede considerarse todavía cerrado y, en consecuencia, hará falta un último paso oficial entre las partes, una reunión directa con la propiedad, para aclarar de una vez por todas el asunto.


  • Cara a cara en el programa

    Según ha informado Sky Sport, durante el inicio de la próxima semana Rafael Leao se reunirá en persona con Gerry Cardinale. Un cara a cara solicitado precisamente por el número uno del fondo RedBird Capitals, que controla al Milan, para intentar poner punto final al caso relacionado con las declaraciones pasadas, pero sobre todo con el presente y el futuro del portugués.

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  • ¿DENTRO O FUERA? ¿Y EN QUÉ CONDICIONES?

    Cardinale le reiterará a Leao que el objetivo deberá ser encontrar una solución que ponga de acuerdo a todos y que sea o blanca o negra.

    Si será un adiós (a pesar de un mercado que hasta ahora no ha satisfecho el deseo de cambiar de aires del portugués) tendrá que ser por una oferta de 50-60 millones que satisfaga las exigencias del club.

    Si será continuidad, entonces la reintegración completa en la plantilla del Milan deberá ser definitiva, con las consiguientes aclaraciones no solo con el club, sino también con sus compañeros por lo sucedido en los últimos 4 meses.



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