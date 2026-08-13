Rafael Leao a día de hoy no está entre los jugadores que Ruben Amorim considera entre los que hay que cortar y poner en el mercado. El nombre del portugués no fue mencionado por el entrenador del Milan en la reunión celebrada hoy en Milanello con el propietario del Milan, Gerry Cardinale, que llegó también esta vez en helicóptero y se marchó con las ideas claras sobre el futuro técnico del equipo.

Sin embargo, el caso que tiene como protagonista al ex del Lille todavía no puede darse por cerrado y, en consecuencia, hará falta un último paso oficial entre las partes, una reunión directa con la propiedad, para aclarar de una vez por todas el asunto. Además, Leao no viajará para el amistoso contra el Manchester United, pero el motivo, informa la Gazzetta dello Sport, es de carácter físico.



