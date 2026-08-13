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cm grafica leao milan perth
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan, encuentro cara a cara entre Leao y Cardinale previsto para comienzos de semana: será dentro o fuera. No convocado para el amistoso con el Manchester United

AC Milán
R. Leao

El patrón del AC Milan quiere zanjar cualquier posible polémica en un encuentro cara a cara. Si quiere irse, Leao tendrá que presentar una oferta válida.

Rafael Leao a día de hoy no está entre los jugadores que Ruben Amorim considera entre los que hay que cortar y poner en el mercado. El nombre del portugués no fue mencionado por el entrenador del Milan en la reunión celebrada hoy en Milanello con el propietario del Milan, Gerry Cardinale, que llegó también esta vez en helicóptero y se marchó con las ideas claras sobre el futuro técnico del equipo.

Sin embargo, el caso que tiene como protagonista al ex del Lille todavía no puede darse por cerrado y, en consecuencia, hará falta un último paso oficial entre las partes, una reunión directa con la propiedad, para aclarar de una vez por todas el asunto. Además, Leao no viajará para el amistoso contra el Manchester United, pero el motivo, informa la Gazzetta dello Sport, es de carácter físico.


  • CARA A CARA EN EL PROGRAMA

    Según lo informado por Sky Sport, a comienzos de la próxima semana Rafael Leao se reunirá en persona con Gerry Cardinale. Un cara a cara solicitado precisamente por el máximo responsable del fondo RedBird Capitals, que controla al Milan, para intentar poner fin al caso relacionado con las declaraciones pasadas, pero sobre todo con el presente y el futuro del portugués.

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  • ¿DENTRO O FUERA? ¿Y EN QUÉ CONDICIONES?

    Cardinale le reiterará a Leao que el objetivo tendrá que ser encontrar una solución que ponga de acuerdo a todos y que sea o blanca o negra.

    Si será un adiós (a pesar de un mercado que hasta ahora no ha satisfecho las ganas de cambiar de aires del portugués) deberá ser por una oferta de 50-60 millones que satisfaga las exigencias del club.

    Si será una continuidad, entonces la reincorporación completa a la plantilla del Milan deberá ser definitiva, con las debidas aclaraciones no solo con el club, sino también con sus compañeros por lo sucedido en los últimos 4 meses.

  • Fuera contra el Manchester United

    A la espera del encuentro, Leao no participará de todos modos en el próximo amistoso que llevará al Milan a Polonia en pleno Ferragosto para enfrentarse al Manchester United en un amistoso.

    Según informa la Gazzetta dello Sport, el delantero tiene un problema muscular y no solo es imposible que se recupere para el amistoso, sino que también pone en duda al extremo para el inicio del campeonato, previsto para el próximo 23 de agosto contra el Torino.

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