Milan, en las próximas horas el Consejo de Administración para aprobar el balance 2025/2026: qué se filtra sobre las pérdidas

Para las cuentas del AC Milan, de todos modos se puede hablar de daños ampliamente limitados por la gestión financiera. De hecho, hay que tener en cuenta que el Milan, en la última temporada, no ha podido beneficiarse de los cuantiosos ingresos derivados de la clasificación para la Champions League. El equipo no logró el objetivo deportivo en 2025 y, en consecuencia, no participó en la edición 2025-2026 de la máxima competición europea. Esta ausencia ha provocado inevitablemente una fuerte hemorragia de ingresos, afectando tanto a los premios distribuidos directamente por la UEFA como a los ingresos de taquilla del estadio de 'San Siro'. Para conocer los balances numéricos oficiales y definitivos, obviamente habrá que esperar a la publicación de los documentos formales que el Milan dará a conocer en cuanto el Consejo de Administración haya aprobado el balance financiero.