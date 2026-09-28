Las tres semanas de parón también han resultado útiles para prestar atención a todo lo extradeportivo. En el AC Milan son días de trabajo para presentar el ejercicio de balance 2025/26 al Consejo de Administración, que se reúne en estas horas. Entre hoy y mañana se espera una comunicación oficial del club.
Milan, en las próximas horas el Consejo de Administración para aprobar el balance 2025/2026: qué se filtra sobre las pérdidas
EN 24 HORAS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Entre hoy y mañana, el Consejo de Administración del AC Milan está llamado a aprobar el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026, para presentarlo después a los accionistas a finales de octubre en la habitual asamblea, según ha podido saber nuestra redacción.
INTERRUPCIÓN DE LA TENDENCIA POSITIVA
Según las previsiones, las cuentas del Milan deberían registrar unas pérdidas consolidadas de alrededor de 25 millones de euros en el balance cerrado el pasado 30 de junio de 2026. Con este resultado negativo se pondrá fin, por desgracia, a la virtuosa racha de tres balances consecutivos cerrados felizmente con beneficios por el club AC Milan: una serie positiva que había arrojado un superávit de +6,1 millones de euros en 2023, +4,1 millones de euros en 2024 y +2,9 millones de euros en 2025, permitiendo al Milan salir definitivamente de las rígidas restricciones del Settlement Agreement con la UEFA.
Daños limitados pese a la ausencia de la Liga de Campeones
Para las cuentas del AC Milan, de todos modos se puede hablar de daños ampliamente limitados por la gestión financiera. De hecho, hay que tener en cuenta que el Milan, en la última temporada, no ha podido beneficiarse de los cuantiosos ingresos derivados de la clasificación para la Champions League. El equipo no logró el objetivo deportivo en 2025 y, en consecuencia, no participó en la edición 2025-2026 de la máxima competición europea. Esta ausencia ha provocado inevitablemente una fuerte hemorragia de ingresos, afectando tanto a los premios distribuidos directamente por la UEFA como a los ingresos de taquilla del estadio de 'San Siro'. Para conocer los balances numéricos oficiales y definitivos, obviamente habrá que esperar a la publicación de los documentos formales que el Milan dará a conocer en cuanto el Consejo de Administración haya aprobado el balance financiero.
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