Muy malas noticias llegan desde Milanello para Amorim y el Milan: ante el Udinese, en el Blue Energy Stadium, la situación será de emergencia total. Rabiot, Gila y Moreira tuvieron que parar durante el último entrenamiento previo al partido. Ninguno de los tres ha sido convocado para el encuentro de mañana.
Getty Images Sport
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Milan, emergencia total de cara a Udine: Rabiot, Moreira y Gila se quedan en casa por problemas musculares
EL PARTE MÉDICO
El AC Milan está en plena emergencia. Además de las bajas habituales de Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze y Pietro Terracciano, mañana en Udine el entrenador Amorim tampoco podrá contar con tres jugadores clave. No serán convocados Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila.
Adrien Rabiot: fatiga en la pantorrilla derecha
Diego Moreira: fatiga en el flexor izquierdo
Mario Gila: inflamación por sobrecarga en el tobillo izquierdo
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