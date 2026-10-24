El AC Milan está en plena emergencia. Además de las bajas habituales de Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze y Pietro Terracciano, mañana en Udine el entrenador Amorim tampoco podrá contar con tres jugadores clave. No serán convocados Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila.





Adrien Rabiot: fatiga en la pantorrilla derecha

Diego Moreira: fatiga en el flexor izquierdo

Mario Gila: inflamación por sobrecarga en el tobillo izquierdo