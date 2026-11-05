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El Milan afronta el partido de la Europa League contra el Ferencvaros con el entusiasmo de haber ganado el derbi en una noche de ensueño. Sin embargo, el Milan ya ha pasado página y está centrado en el encuentro previsto para el jueves 5 de noviembre, con el objetivo de remontar posiciones en la clasificación tras sumar solo 3 puntos en las tres primeras jornadas de la fase de liga. Por un lado está el terreno de juego y, por otro, el mercado de fichajes, porque la directiva ya trabaja de cara a la ventana de enero con el objetivo de reforzar tanto el ataque como la defensa. Uno de los nombres en la lista de Gardiner y del equipo de fichajes del Milan es el del defensa senegalés Sylla, del Union Saint Gilloise.