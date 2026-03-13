Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
CM grafica Maignan milan 2026

Traducido por

Milán, el orgullo de Maignan: «Es un honor ser capitán, me quedé aquí para resarcirme del año pasado. Y Allegri es un crack»

El portero rossonero se siente cada vez más líder y motor del equipo.

Portero y capitán del Milan que intenta mantener abiertas las opciones al Scudetto. Mike Maignan es sin duda uno de los protagonistas de la positiva temporada que está teniendo el equipo entrenado por Massimiliano Allegri, que gracias a la victoria en el derbi del domingo pasado se ha colocado a siete puntos del Inter, líder de la clasificación. El número uno de la selección francesa es el protagonista del reportaje que le dedica DAZN, titulado «Beyond the Magic», del que ya se pueden ver algunos extractos.

¡Todas las ACTUALIZACIONES en TIEMPO REAL! Únete al canal WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí.


  • LA IMPORTANCIA DE LA FAJA

    «Ser el capitán de este equipo es una responsabilidad y estoy orgulloso de serlo. No tienes que interpretar un papel, solo tienes que ser tú mismo e intentar ser un ejemplo, sin abusar del brazalete o del estatus», declara Maignan sobre su posición de indiscutible líder y referente en el vestuario rossonero. Y añade, en DAZN: «Si me han entregado el brazalete es por lo que soy. En el pasado, les dije a los entrenadores de las categorías inferiores que no era necesario dármela, porque me sentía capitán incluso sin ella. Hoy en día, para mí es un motivo de orgullo y una gran responsabilidad».

    • Anuncios

  • LOS MÉRITOS DE ALLEGRI

    Capitán y recién renovado hasta junio de 2031, Mike Maignan estuvo a punto de abandonar el Milan el verano pasado, cuando las negociaciones para la renovación se encontraban en un punto muerto y el Chelsea llamó a su puerta y a la del club. Entre los factores que le impulsaron a quedarse también se encuentra el actual entrenador: «Allegri es un entrenador que, por su gestión del vestuario y su actitud en el campo, es de lo mejor».

  • GRATITUD

    Del mismo modo, han influido factores clave como el agradecimiento hacia el Milan y el deseo de resarcirse de una temporada tan particular como la pasada: «Llegué este año con muchas ganas de resarcirme, fue mi pensamiento desde el principio y lo sigue siendo hoy. El Milan es donde me di a conocer al mundo. Hay que venir aquí para comprender realmente lo que significa vestir esta camiseta. Cuando jugamos, se ve la grandeza del club y yo me sentiré milanista de por vida».

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0