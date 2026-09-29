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cm grafica Baresi milan
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Milan, el mural de Baresi podría rehacerse desde cero y ser mucho más grande tras el vergonzoso gesto de los últimos días

AC Milán

Tuttosport, en los quioscos, informa de la gran amargura por el mural dedicado a Baresi, que ha sido vandalizado en las últimas horas. La obra podría rehacerse a mayor escala.

Crece la indignación, no solo entre los aficionados del Milan, por el vergonzoso gesto de algunas personas innobles que han vandalizado y estropeado el mural de Casa Milan dedicado a Franco Baresi, gran excapitán y leyenda del Milan fallecido hace algunos meses. Dentro del club de via Aldo Rossi, que ya se ha activado para encontrar a los responsables, hay una gran amargura por lo sucedido,

  • LAS PALABRAS DEL AUTOR DEL MURAL

    El autor del mural, es decir, Luca Rosada, conocido como Lucas Street Art, comentó así lo sucedido: "Próximamente, todavía no sé cuándo, existirá la posibilidad de que rehaga la obra y le devuelva el honor a Franco Baresi. Si el autor del ultraje quiere echarme una mano, estoy más que dispuesto a recibirlo para pegar juntos la obra. Siempre se puede rectificar los errores que se cometen y quizá, si le apetece y le agrada, en lugar de condenarlo podríamos incluso perdonarlo por el error cometido, pidiéndole que me ayude a poner de nuevo en pie la obra y la iniciativa". se lee en Tuttosport.

  • MURAL NUEVO

    Sus palabras fueron recogidas por Tuttosport que luego añadió que el mural de Baresi "podría ser restaurado en sus dimensiones actuales o, quizá, rehecho desde cero y más grande a una altura que pueda evitar nuevos actos vandálicos de este tipo pero que, al mismo tiempo, lo haga aún más visible para quien llegue a la plaza Gino Valle. Todo ello, sin embargo, también tendrá que pasar por un proceso de autorizaciones que no depende tanto del Milan (que está bien dispuesto a poner en marcha de inmediato las obras de restauración), sino de Vittoria Assicurazioni, que es la propietaria del espacio sobre el que se ha pintado el mural".

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