Crece la indignación, no solo entre los aficionados del Milan, por el vergonzoso gesto de algunas personas innobles que han vandalizado y estropeado el mural de Casa Milan dedicado a Franco Baresi, gran excapitán y leyenda del Milan fallecido hace algunos meses. Dentro del club de via Aldo Rossi, que ya se ha activado para encontrar a los responsables, hay una gran amargura por lo sucedido,
Milan, el mural de Baresi podría rehacerse desde cero y ser mucho más grande tras el vergonzoso gesto de los últimos días
LAS PALABRAS DEL AUTOR DEL MURAL
El autor del mural, es decir, Luca Rosada, conocido como Lucas Street Art, comentó así lo sucedido: "Próximamente, todavía no sé cuándo, existirá la posibilidad de que rehaga la obra y le devuelva el honor a Franco Baresi. Si el autor del ultraje quiere echarme una mano, estoy más que dispuesto a recibirlo para pegar juntos la obra. Siempre se puede rectificar los errores que se cometen y quizá, si le apetece y le agrada, en lugar de condenarlo podríamos incluso perdonarlo por el error cometido, pidiéndole que me ayude a poner de nuevo en pie la obra y la iniciativa". se lee en Tuttosport.
MURAL NUEVO
Sus palabras fueron recogidas por Tuttosport que luego añadió que el mural de Baresi "podría ser restaurado en sus dimensiones actuales o, quizá, rehecho desde cero y más grande a una altura que pueda evitar nuevos actos vandálicos de este tipo pero que, al mismo tiempo, lo haga aún más visible para quien llegue a la plaza Gino Valle. Todo ello, sin embargo, también tendrá que pasar por un proceso de autorizaciones que no depende tanto del Milan (que está bien dispuesto a poner en marcha de inmediato las obras de restauración), sino de Vittoria Assicurazioni, que es la propietaria del espacio sobre el que se ha pintado el mural".
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