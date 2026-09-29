Milan, el mural de Baresi podría rehacerse desde cero y ser mucho más grande tras el vergonzoso gesto de los últimos días

Sus palabras fueron recogidas por Tuttosport que luego añadió que el mural de Baresi "podría ser restaurado en sus dimensiones actuales o, quizá, rehecho desde cero y más grande a una altura que pueda evitar nuevos actos vandálicos de este tipo pero que, al mismo tiempo, lo haga aún más visible para quien llegue a la plaza Gino Valle. Todo ello, sin embargo, también tendrá que pasar por un proceso de autorizaciones que no depende tanto del Milan (que está bien dispuesto a poner en marcha de inmediato las obras de restauración), sino de Vittoria Assicurazioni, que es la propietaria del espacio sobre el que se ha pintado el mural".