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David Odogu llegó al AC Milan por sorpresa el último día del mercado de verano de 2025 por unos 6 millones de euros más variables procedente del Wolfsburgo. Un joven talento con apenas un puñado de minutos disputados en la Bundesliga, pero con una trayectoria consolidada en las selecciones alemanas de categorías inferiores, hasta el punto de ser considerado uno de los defensas con mayor proyección. Sin embargo, su primera temporada en la Serie A estuvo llena de dificultades: con Allegri no jugaba nunca. El verano pasado se había elegido al Toulouse, club hermano del AC Milan (otro club de la galaxia Red Bird), para que jugara más en la Ligue 1.