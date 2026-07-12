Karetsas, mediapunta o extremo del Genk, ha llamado la atención. El Milan lo sigue desde hace meses y Amorim autorizó la operación, pero ahora es el Borussia Dortmund el más cerca de fichar al jugador nacido en 2007.
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Milán, el fichaje de Karetsas podría frustrarse: acuerdo entre la joven promesa del Genk y el Borussia Dortmund
ACUERDO CON EL BORUSSIA DORTMUND
El Milan sigue con interés a Karetsas, pero aún no ha contactado oficialmente al Genk. Según SkyDe, el jugador ha acordado su contrato con el Borussia Dortmund y está dispuesto a fichar de inmediato por la Bundesliga.
SE NECESITAN 35 MILLONES
Según Sky Alemania, el Borussia Dortmund ofreció 26 millones por Karetsas, pero el Genk lo rechazó y pide 35 millones, a la espera de los próximos movimientos del club alemán y del Milan.
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