El jugador, que se perderá con total seguridad el primer amistoso oficial del sábado 25 contra el Celtic Glasgow, está previsto en Australia, primera parada de la gira alrededor del mundo del equipo de Amorim, junto a su compatriota Gonçalo Ramos el 29 de julio. Para esa fecha, su futuro podría no haberse resuelto todavía, pero en ese sentido hay una importante actualización de las últimas horas. Según informa milannews.it, una delegación del Fenerbahce ha programado un viaje relámpago a Milán para reunirse con el abogado que representa los intereses de Leao y presentarle la propuesta (10 millones por temporada) procedente del club turco. Que ya ha invertido más de 60 millones de euros en el mercado de verano para los fichajes de Nathan Aké, Vedat Muriqi y Mason Greenwood y ahora, tras los contactos con los intermediarios implicados en la operación, también piensa en Rafa Leo.