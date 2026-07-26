El miércoles 29 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario del Fenerbahçe porque en el campo del Górnik Zabrze estará en juego el pase a los play-offs de la Champions League (en la ida los turcos ganaron 1-0) y una buena posibilidad de convencer a Leao para que se traslade al lado amarillo y azul de Estambul. La participación en la máxima competición continental puede ser un factor en la elección del portugués, aunque después habría otras dos rondas con el riesgo de llegar al 25 de agosto. El club turco, pese al desmentido sobre haber presentado una propuesta de 100 millones en total entre el jugador y el Milan, prepara una misión a Italia a muy corto plazo.
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Milan: el Fenerbahçe prepara el asalto por Leao; la directiva estará en Milán la próxima semana. También el Galatasaray entra en la carrera
Directiva en Milán
El Fenerbahçe sueña con formar un tridente de ensueño compuesto por Greenwood, Muriqi y Leao. Los dos primeros nombres ya están cerrados y ahora le toca al objetivo claramente más difícil. Jorge Mendes lleva días trabajando para establecer un contacto entre el club turco y el Milan, mientras otros intermediarios italianos están en contacto con Leao para presentarle la solidez del proyecto deportivo y la consistencia de la oferta económica de 12 millones de euros, bonus incluidos. Según ha podido saber calciomercato.com, una parte de la directiva del Fenerbahçe estará en Milán para negociar con el Milan: el objetivo es rebajar la petición de 60 millones de euros del club de via Aldo Rossi.
Primera oferta rechazada del Galatasaray
El Fenerbahçe va muy en serio a por Leao y desafía al Galatasaray en un insólito y sentido derbi de mercado. En realidad, los campeones de Turquía ya habían presentado una oferta verbal de 30 millones por Leao, rechazada de inmediato. Lo volverán a intentar en los próximos días, en cuanto se completen algunas operaciones de salida. A la espera de que Leao despeje definitivamente sus dudas sobre la posibilidad de jugar en la Süper Lig.
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