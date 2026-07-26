Milan: el Fenerbahçe prepara el asalto por Leao; la directiva estará en Milán la próxima semana. También el Galatasaray entra en la carrera

El miércoles 29 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario del Fenerbahçe porque en el campo del Górnik Zabrze estará en juego el pase a los play-offs de la Champions League (en la ida los turcos ganaron 1-0) y una buena posibilidad de convencer a Leao para que se traslade al lado amarillo y azul de Estambul. La participación en la máxima competición continental puede ser un factor en la elección del portugués, aunque después habría otras dos rondas con el riesgo de llegar al 25 de agosto. El club turco, pese al desmentido sobre haber presentado una propuesta de 100 millones en total entre el jugador y el Milan, prepara una misión a Italia a muy corto plazo.