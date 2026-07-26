El miércoles 29 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario del Fenerbahce porque en el campo del Gornik Zabrze estará en juego el pase a los play-offs de la Champions League (en la ida los turcos ganaron 1-0) y una buena posibilidad de convencer a Leao para que se traslade al lado amarillo y azul de Estambul. La participación en la máxima competición continental puede ser un factor en la elección del portugués, aunque luego quedarían otras dos rondas con el riesgo de llegar al 25 de agosto. El club turco, pese al desmentido sobre haber presentado una propuesta global de 100 millones entre el jugador y el Milan, prepara una misión en Italia en un plazo muy breve.
Traducido por
Milan: el Fenerbahçe prepara el asalto a Leão; la directiva estará en Milán la próxima semana. También el Galatasaray entra en la carrera
La directiva, en Milán
El Fenerbahce sueña con formar un tridente de ensueño compuesto por Greenwood, Muriqi y Leao. Las dos primeras incorporaciones ya están cerradas y ahora le toca al objetivo claramente más difícil. Jorge Mendes lleva días trabajando para establecer un contacto entre el club turco y el Milan, mientras otros intermediarios italianos están en contacto con Leao para presentarle la solidez del proyecto deportivo y la consistencia de la oferta económica de 12 millones de euros, bonus incluidos. Según ha podido saber calciomercato.com, una parte de la directiva del Fenerbahce estará en Milán para negociar con el Milan: el objetivo es rebajar la petición de 60 millones de euros del club de via Aldo Rossi.
EL GALATASARAY OFRECE LA CESIÓN
El Fenerbahçe va muy en serio a por Leao y desafía al Galatasaray en un inusual y sentido derbi de mercado. En realidad, los campeones de Turquía ya habían presentado una oferta verbal de 30 millones por Leao, rechazada de inmediato. Según informó Gianluca Di Marzio, han puesto sobre la mesa una cesión con opción de compra, mientras que el AC Milan sigue queriendo una operación a título definitivo
A la espera de que Leao despeje definitivamente las dudas sobre la posibilidad de jugar en la Süper Lig.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias