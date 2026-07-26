El Fenerbahçe va muy en serio a por Leao y desafía al Galatasaray en un inusual y sentido derbi de mercado. En realidad, los campeones de Turquía ya habían presentado una oferta verbal de 30 millones por Leao, rechazada de inmediato. Según informó Gianluca Di Marzio, han puesto sobre la mesa una cesión con opción de compra, mientras que el AC Milan sigue queriendo una operación a título definitivo

A la espera de que Leao despeje definitivamente las dudas sobre la posibilidad de jugar en la Süper Lig.