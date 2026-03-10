Goal.com
Gabriele Stragapede

Milán, el factor Allegri (y Leao) en el 9 del futuro: Kean gusta, ¿qué se filtra con la Fiorentina?

Moise Kean sigue estando en la lista del Milan como delantero del futuro.

El Milan sigue preparándose para la próxima temporada. Una temporada deportiva que, según Via Aldo Rossi, coincidirá con el regreso a la Champions League gracias a la excelente trayectoria que el equipo dirigido por Massimiliano Allegri —que viene de ganar el derbi contra el Inter por 1-0— está realizando en la actual Serie A, donde los rossoneri se encuentran a siete puntos de los nerazzurri, líderes de la clasificación.

Pero de cara a la temporada 2026/27, el Milan quiere resolver la cuestión relativa al número 9 del futuro.

  • KEAN CONTINÚA GUSTANDO

    No es ninguna novedad que en la lista de preferencias del club milanés siempre figure Moise Kean, delantero de laFiorentina. No es ningún secreto que en las reuniones sobre el mercado de fichajes celebradas en los últimos meses entre la directiva y el cuerpo técnico, el perfil del delantero azzurro siempre ha sido mencionado por las distintas partes implicadas.

    Sabemos, también por lo contado por Fabrizio Romano y Matteo Moretto en YouTube, que Kean era un perfil que ya le gustaba al Milan en enero: sin embargo, el club violeta dejó claro que el jugador era demasiado importante —dada también la peligrosa situación en la clasificación, que ve a los toscanos luchando por no descender y con solo un punto de ventaja sobre la antepenúltima posición ocupada por el Cremonese— para el destino del club y que terminaría su temporada en Florencia.

    • Anuncios

  • A ALLEGRI (Y A LEAO) LES GUSTA

    Pero, ¿qué puede cambiar en el futuro?

    El perfil de Kean sigue siendo el que más gusta a Massimiliano Allegri (que ya lo ha entrenado y lo conoce desde su etapa en la Juventus), pero hay que ver cómo y si el Milan puede volver a por él en verano, dependiendo también del final de temporada de ambos clubes.

    Además de Allegri, otro patrocinador del exdelantero del Verona es su gran amigo Rafael Leao: la amistad y el aprecio son dos factores que podrían acercarlo en el futuro a la capital lombarda.

  • EL FUTURO

    Por lo tanto, hay que entender la posible propuesta por la que la Fiorentina comenzaría a sentarse a negociar, teniendo en cuenta también una importante cláusula de rescisión presente en el actual acuerdo del jugador con el club viola.

    Recordemos los detalles: entre el 1 y el 15 de julio, por 62 millones de euros. El Milan tiene un dossier muy detallado sobre el delantero de la selección italiana y tiene la sensación de que la etapa de Kean en el equipo violeta está llegando a su fin.

    Los rossoneri podrían negociar con la Fiorentina mediante la inclusión de una contrapartida técnica o, en cualquier caso, con una propuesta diferente al valor de la cláusula, cuyo valor se considera decididamente elevado para sus parámetros y para el valor actual del jugador en el mercado.

