El pasado 25 de mayo, mediante un comunicado conjunto, Red Bird oficializaba el despido en bloque de toda el área deportiva y directiva. Giorgio Furlani, ex consejero delegado del AC Milan, ha permanecido formalmente en el cargo hasta hoy: el registro mercantil muestra de hecho el nuevo organigrama del club rossonero y el nombre del ex consejero delegado ya no figura en el Consejo de Administración.