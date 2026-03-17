Milán, el caso Leao: la discusión con Pulisic, la renovación en suspenso y las dudas sobre su futuro. Está en el mercado, pero no hay ofertas por él

El Milan y Leao, una larga historia de amor que ahora atraviesa un bache. Lo ocurrido en el Olímpico, donde el jugador no aceptó el cambio y se zafó del intento de abrazo de Allegri, ha dejado secuelas. No desde el punto de vista disciplinario, ya que no se le debería multar, pero sí en lo que respecta a la moral del grupo.

De hecho, los nervios a flor de piel continuaron incluso tras el pitido final y lo que hizo Rafa no sentó bien a directivos y compañeros, basta con ver las reacciones de Tare y Maignan. Además, la disputa con Pulisic habría continuado incluso en el vestuario, hasta el punto de obligar a Allegri a intervenir. Y no sería el único paso en falso del portugués quien, según escribe el Corriere della Sera, en las últimas semanas no habría parecido tan concentrado en la suerte del club, como atestiguarían algunas ausencias a los desayunos de grupo.