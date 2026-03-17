Rafa Leão vuelve a ser motivo de preocupación para el Milan. Los nueve goles en la liga no bastan para salvar una temporada que, una vez más, ha sido irregular y poco convincente para el portugués. Además, su berrinche al ser sustituido contra el Lazio ha reabierto el debate sobre la actitud del jugador y su mentalidad. Este factor, sumado a su rendimiento y a su difícil encaje en el esquema de Allegri, pone en serio peligro su futuro en Milán. La renovación no llega y Leao está en el mercado, donde, sin embargo, no parece haber mucha demanda por él.
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Milán, el caso Leao: la discusión con Pulisic, la renovación en suspenso y las dudas sobre su futuro. Está en el mercado, pero no hay ofertas por él
LEAO-MILÁN, HAY TENSIONES
El Milan y Leao, una larga historia de amor que ahora atraviesa un bache. Lo ocurrido en el Olímpico, donde el jugador no aceptó el cambio y se zafó del intento de abrazo de Allegri, ha dejado secuelas. No desde el punto de vista disciplinario, ya que no se le debería multar, pero sí en lo que respecta a la moral del grupo.
De hecho, los nervios a flor de piel continuaron incluso tras el pitido final y lo que hizo Rafa no sentó bien a directivos y compañeros, basta con ver las reacciones de Tare y Maignan. Además, la disputa con Pulisic habría continuado incluso en el vestuario, hasta el punto deobligar a Allegri a intervenir. Y no sería el único paso en falso del portugués quien, según escribe el Corriere della Sera, en las últimas semanas no habría parecido tan concentrado en la suerte del club, como atestiguarían algunas ausencias a los desayunos de grupo.
¿QUÉ FUTURO NOS ESPERA?
Todas estas situaciones complican el futuro de la estrella del Milan, un futuro que aún está por escribir. Las negociaciones para la renovación del contrato, que vence en 2028 —y le garantiza 5,5 millones alaño—, se han paralizado de hecho y las conversaciones se reanudarán, en su caso, una vez finalizada la temporada. Lo que sí es seguro es que el Milan escuchará las ofertas del mercado este verano, si las hay.
A pesar de tener una cláusula de 170 millones, el portugués podríaser traspasado ya por cifras cercanas a los 80, pero, por ahora, aún no han llegado ofertas millonarias por él. Como explica el Corriere, los rossoneri esperan un posible interés por parte de la Premier League y Arabia Saudí.
Si se concretara la salida de Leao, el Milan ya habría identificado a su posible sustituto. Se trataría, según la Gazzetta, del noruego Antonio Nusa, delantero nacido en 2005 del Leipzig, valorado en 35 millones de euros.