El empate contra el Celtic en el primer amistoso del verano dejó, además del espectáculo, también algunas reflexiones sobre la idea de fútbol que Amorim quiere llevar al nuevo Milan. Se acabó el bloque bajo en defensa: ahora se busca recuperar el balón en campo rival, velocidad para atacar los espacios y una visión más vertical con respecto a la anterior etapa de Allegri. Evidentemente, hacen falta jugadores con las características adecuadas tanto desde el punto de vista técnico como atlético, especialmente por las bandas.
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Milan, el capítulo de los laterales es importante para Amorim: Estupiñán, bloqueado; idea Guerreiro a coste cero y la decisión sobre Saelemaekers
No al mercado por Chukwueze
Hubo un momento, la pasada primavera, en el que la directiva del Fulham había mostrado su voluntad de quedarse con Chukwueze y el Milan saboreaba un ingreso de 24 millones de euros. Que la operación se frustrara parecía convertirse en un problema para el AC Milan, al menos hasta la llegada de Amorim al banquillo, quien desde el primer día ha elegido apostar por el nigeriano. Con convicción, a diferencia de lo sucedido con Musah. El técnico portugués está trabajando intensamente para transformar a Chukwueze de extremo ofensivo de un ataque de tres a carrilero en un centro del campo de cuatro. Se trata de retrasarlo unos metros, claro, pero con tareas distintas: generar para las referencias ofensivas sin descuidar la fase defensiva. Las sensaciones son positivas y por este motivo no se ha tenido en cuenta ninguna petición en el mercado, empezando por la de los turcos del Trabzonspor. Chukwueze, salvo ofertas realmente indecentes, seguirá en el AC Milan.
Extremo bloqueado
Si por un lado jugará un extremo con características claras en el uno contra uno como Chukwueze o Saelemaekers, en el otro Amorim busca más equilibrio para no verse desprevenido en la fase de transición. Bartesaghi es una opción ya rodada y con Amorim jugará muchos partidos también como central izquierdo en una defensa de tres, Estupinan es la verdadera novedad. El nuevo entrenador del AC Milan ha bloqueado la negociación con el Aston Villa ( muy avanzada pero no cerrada porque faltan los acuerdos definitivos) porque quiere probar al internacional ecuatoriano, convencido de que la última versión del AC Milan no es la real.
LA IDEA DE GUERREIRO
Mazraoui, del Manchester United, es un jugador muy del gusto de Amorim, pero existen dos dudas: ya no juega desde hace años como carrilero y los ingleses no han dado señales de apertura a una venta, al menos por el momento. Una idea intrigante lleva a Guerreiro: el futbolista de 1993 está libre de vínculos contractuales tras el final de su relación con el Bayern de Múnich. Ya no es ningún joven, pero cuenta con un currículum de altísimo nivel, con 42 goles y 47 asistencias firmados en 223 partidos de Bundesliga, también con la camiseta del Borussia Dormtund.
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