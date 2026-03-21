Es muy probable que el Milan siga orientando sus decisiones técnicas y de mercado hacia el 3-5-2 que Allegri ha elegido desde el primer día para dotar de solidez y ese sentido de peligro a un equipo que era demasiado vulnerable y que lleva varias temporadas con un importante déficit entre los goles marcados y los encajados.





Sin embargo, la sensación, cada vez más extendida, es la de un equipo que rinde mejor con dos extremos y con laterales y mediocampistas libres para superponerse y atacar los espacios entre el interior y el exterior del campo. El caso más llamativo es el de Saelemaekers: decisivo, sobre todo en la primera parte de la temporada, a la hora de aportar equilibrio desdoblándose en las dos fases del juego, pero que lleva ya varias semanas a medio gas porque se ha quedado sin combustible. Con un lateral a sus espaldas, el internacional belga podría dar rienda suelta a su creatividad y a sus zancadas para hacer aún más incisiva la propuesta ofensiva.

Allegri y Landucci conocen los puntos fuertes y débiles del equipo y pronto podrían adoptar una evolución natural partiendo de los principios iniciales que tantos resultados (no solo en referencia a las meras cifras de la clasificación) han aportado a esta segunda etapa en el Rossonero.