Milán: el agente de Zaniolo lo ha ofrecido; sería el fichaje ideal para Amorim

Tras invertir más de 100 millones en Gonçalo Ramos y Gila, el Milan analiza sus salidas y la primera fase de pretemporada con Amorim. El equipo de scouting tiene claras las prioridades: central, pivote, extremo, mediapunta diestro y, quizás, un suplente de Ramos.





Zaniolo, zurdo que juega en el centro-derecha, encajaría como mediapunta y aportaría fuerza y desequilibrio. Su paso por el Udinese lo ha madurado: con 27 años está en su mejor momento, aportó 5 goles y 6 asistencias la temporada pasada y también mejoró en defensa. Además, es italiano, lo que ayuda a cumplir con los requisitos de la lista de jugadores.