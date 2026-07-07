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Milán, el agente de Gila en la sede del club: «Estamos trabajando en ello». Últimas noticias sobre las negociaciones con la Lazio y los contactos también por Valdepenas

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Fichajes

Milán: el agente de Gila visita la sede del club para reunirse con la directiva rossonera; se prepara una nueva oferta a la Lazio tras la rechazada ayer.

El Milan y la Lazio negocian el traspaso de Mario Gila. La primera oferta rossonera de 25 millones más 2 en bonificaciones fue rechazada; Lotito pide 30 millones garantizados. La mitad de lo que reciba la Lazio irá al Real Madrid.

  • EL AGENTE DE GILA EN CASA MILÁN: «ESTAMOS TRABAJANDO»

    Alejandro Camano, agente de Mario Gila, negocia su fichaje: ayer presentó la oferta del AC Milan a la Lazio en Roma y esta mañana se reunió en Casa Milan con Bobby Gardiner y Hendrik Almstadt. También se habla del futuro de Víctor Valdenpeñas, defensa versátil del Real Madrid nacido en 2006.


    Camano declaró a la prensa: «¿Cómo ha ido la reunión? Como siempre, todas las reuniones con los clubes italianos son muy buenas».

    Sobre la llegadadeGila al Milan, añadió: «Hay varios nombres y negociaciones en curso; estamos trabajando».

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  • NUEVA OFERTA

    Mario Gila y su agente, Alejandro Camano, presionan para que el defensa fiche por el Milan, con el que ya tienen un acuerdo de cinco años a 5 millones de euros netos por temporada. Según nuestra información, el club rossonero presentará en las próximas horas una segunda oferta a la Lazio por el jugador español.

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