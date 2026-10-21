Llueve sobre mojado en el AC Milan: en el último entrenamiento tuvo que parar Goncalo Ramos. Según informa Sky, el delantero portugués no viajará en avión con sus compañeros rumbo a Bournemouth para el partido de mañana por la noche, correspondiente a la tercera jornada de la Europa League.
Milan, duro golpe con Ramos: el delantero portugués se ha lesionado en la pantorrilla y se pierde el partido contra el Bournemouth. Su lesión preocupa de cara al derbi
Sobrecarga muscular en la pantorrilla
Según Manuele Baiocchini, en directo en Sky Sport, Ramos se ha lesionado esta mañana en Milanello y sufre una sobrecarga muscular en la pantorrilla. El delantero portugués ya ha abandonado el centro de entrenamiento del AC Milan y mañana se someterá a las pruebas diagnósticas habituales. Como es lógico, no será convocado para el partido de la EuropaLeague contra el Bournemouth.
ANSIEDAD POR EL DERBI
Amorim cruza los dedos y espera que la baja de Ramos no se prolongue demasiado. El exjugador del PSG se perderá con seguridad, además del partido de la Europa League contra el Bournemouth, la próxima visita al Udinese. Difícilmente estará listo para el partido del próximo miércoles en San Siro contra el Bolonia, mientras que los servicios médicos harán todo lo posible para que esté disponible en el derbi del 31 de octubre.
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