Milan, duelo con el Inter por Reggiani del Borussia Dortmund: el defensa ha sido ofrecido al AC Milan

Según ha informado el experto en mercado Matteo Moretto, en las últimas horas habría habido contactos por Luca Reggiani con el Milan, con el defensa del Borussia Dortmund que habría sido ofrecido al club rossonero. Como se ha dicho, este perfil había sido vinculado en las últimas semanas con los rivales del Inter.





Reggiani es un defensa de la generación de 2008, una pieza fija de las selecciones juveniles italianas que llegó a la Bundesliga en febrero de 2024 procedente del Sassuolo. Con el primer equipo de Kovac ya ha sumado 9 partidos y un gol. Desde hace tiempo, al acecho, está el Inter, que había pensado en un posible movimiento para el próximo enero o para el verano de 2027. Pero ahora los primos podrían verse adelantados por el Milan, que desde hace tiempo busca un central hábil en la salida de balón y que pueda completar la línea de Amorim.