Mañana el AC Milan tendrá una prueba claramente más importante que la de Glasgow contra el Celtic. Ante el Inter, Amorim espera mejoras del equipo: también tendrá espacio Fofana, que quiere convencer al técnico portugués de cara a la próxima temporada. Para el AC Milan, el ex del Mónaco no es intransferible.
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Milan, dos clubes ingleses, tras Fofana: el precio y la postura del centrocampista francés
CUESTA VEINTE MILLONES
El AC Milan ha puesto en el mercado a Fofana y pide alrededor de 20 millones por su traspaso: una decisión compartida también con el agente del ex del Mónaco. Hasta ahora, Crystal Palace y Everton han realizado sondeos, pero el jugador parece inclinado a seguir en el AC Milan para jugarse sus opciones.
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