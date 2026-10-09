Comotto es un centrocampista difícil de encasillar en una sola etiqueta. Tiene físico de mediocentro, calidad para jugar como interior y, sobre todo, una predisposición natural a acompañar la jugada e irrumpir en el área rival. En sus años en el Primavera del AC Milan jugó varios partidos como mediapunta, con la libertad de llevar adelante su fútbol vertical. Sus características están claras y ahora solo hace falta el plan ideal para hacerlas más fuertes, mejores y funcionales.





El Parma considera que tiene el proyecto técnico adecuado para potenciar a Comotto y desde el pasado verano presiona al agente Beppe Riso, con quien cerró la operación de Simone Lontani, un ex AC Milan que se marchó libre. En los últimos días, el club ducal ha vuelto a la carga pidiendo al jugador directamente al AC Milan con la fórmula de la cesión con opción de compra. También el Monza de Juric está totalmente abierto a la idea de acoger al jugador de 2008 cedido en enero.