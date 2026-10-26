Milan: difícil que Rabiot, Gila y Moreira se recuperen para el partido contra el Bolonia; el objetivo es el derbi

Con 18 puntos en la clasificación gracias a la victoria en el campo del Udinese, el Milan afronta con confianza, pero también con una ligera preocupación por los lesionados, una semana en la que jugará el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bolonia y después, el sábado por la noche a las 20:45, el derbi contra el Inter. Entre hoy y mañana, Ruben Amorim tendrá que evaluar con atención la situación de los numerosos lesionados de la plantilla del Milan.



