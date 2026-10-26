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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Milan: difícil que Rabiot, Gila y Moreira se recuperen para el partido contra el Bolonia; el objetivo es el derbi

AC Milán
A. Rabiot
M. Gila
D. Moreira

Por el momento, en cambio, no hay novedades sobre Ruben Loftus-Cheek.

Con 18 puntos en la clasificación gracias a la victoria en el campo del Udinese, el Milan afronta con confianza, pero también con una ligera preocupación por los lesionados, una semana en la que jugará el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bolonia y después, el sábado por la noche a las 20:45, el derbi contra el Inter. Entre hoy y mañana, Ruben Amorim tendrá que evaluar con atención la situación de los numerosos lesionados de la plantilla del Milan.


  • Según ha podido saber Milannews.it, es poco probable que Amorim pueda recuperar a Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira para el partido en casa contra el equipo rival, por lo que se trabaja para intentar contar con ellos en el derbi contra el Inter del sábado.

  • LOFTUS-CHEEK

    Novedades sobre el estado de Ruben Loftus-Cheek: durante el partido de ayer entre el Udinese y el Milan, Ruben Loftus-Cheek sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo izquierdo. Está prevista una prueba de control dentro de dos semanas.


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