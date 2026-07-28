Después de Gonçalo Ramos y Mario Gila, el Milan ha cerrado su tercer fichaje de este mercado de verano: se trata de Sankhoun Diawara, defensa de la generación de 2006 que llega traspasado de forma definitiva desde el Troyes. El prometedor defensa ha llegado a Milán alrededor de las 11:30, listo para pasar el reconocimiento médico y completar todos los trámites burocráticos que llevarán a la firma del contrato.
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Milan, Diawara ya ha llegado a Milán: reconocimiento médico y firma, los detalles de la operación con el Troyes
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El Udinese fue el primero en moverse por Diawara y después también lo hicieron los Rangers de Glasgow, pero una vez que entró en escena el Milan no hubo otras opciones para el jugador. Por la tarde, después de pasar el reconocimiento médico, firmará el contrato que lo vinculará al Milan hasta 2031. Al Troyes irán 3 millones de euros más bonus más el 10 % de una futura reventa.
Se irá a Australia
Diawara, que en la última Ligue 2 francesa ha sumado 14 apariciones desde que se convirtió en titular en la segunda parte de la temporada, formará parte de la plantilla del primer equipo del AC Milan (inicialmente se había pensado en una incorporación para el Milan Futuro) y para Ruben Amorim será la primera alternativa a Strahinja Pavlovic. Una vez firme el contrato, Diawara se unirá al equipo en la gira por Australia.
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