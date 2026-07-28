El Udinese fue el primero en moverse por Diawara y después también lo hicieron los Rangers de Glasgow, pero una vez que entró en escena el Milan no hubo otras opciones para el jugador. Por la tarde, después de pasar el reconocimiento médico, firmará el contrato que lo vinculará al Milan hasta 2031. Al Troyes irán 3 millones de euros más bonus más el 10 % de una futura reventa.