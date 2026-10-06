Milan, desveladas las cifras de la operación Moreira: con todos los bonus puede llegar a 67,8 millones

La activación de los bonus depende del rendimiento que Moreira pueda ofrecer sobre el campo. Si el ex del Estrasburgo alcanzara una cifra total de 10 entre goles y asistencias en una sola temporada, el Milan pagará poco más de 2 millones de euros.

La segunda opción de los bonus está ligada a las presencias. Si Moreira suma 15 titularidades con un mínimo de 45 minutos, entonces el Milan deberá pagar poco más de 1 millón de euros, hasta un máximo total de 5,13 millones de euros durante toda la duración del contrato.

Por último, si Moreira llegara a un acuerdo para renovar su contrato, al Estrasburgo deberán abonarse otros 2 millones de euros aproximadamente, hasta un máximo de 4,1 millones en caso de una doble renovación.