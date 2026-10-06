Milan, desveladas las cifras de la operación Moreira: con todos los bonus puede llegar a 67,8 millones

La campaña de fichajes del Milan para Ruben Amorim concluyó en verano con dos grandísimos golpes a base de millones. El primero fue el delantero portugués Gonçalo Ramos procedente del PSG y el segundo fue Diego Moreira procedente del Estrasburgo.
A base de millones, sí, ¿pero cuántos?Calcio y Finanzas ha desvelado las cifras reales de la operación tras revisar los documentos firmados con el club francés y las cifras, con bonus incluidos, sitúan al belga incluso en el segundo puesto entre los jugadores más caros de la historia, justo por detrás de su compañero de equipo portugués.