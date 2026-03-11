Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Silvano Vos Grafica Giusta

Traducido por

Milán, del shock de Lausana a los tres meses en Holanda: así acabó Silvano Vos

En el verano de 2024, el club rossonero pensó que había hecho un buen negocio al gastar unos 3 millones de euros más bonificaciones para sacarlo del Ajax, pero Vos desapareció del radar.

Debía ser una estrella del equipo sub-23 rossonero, pero solo acumuló 15 presencias. La última fue el 2 de marzo de 2025, cuando entró en la segunda parte del Legnago-Milan Futuro, partido de la Serie C que terminó 2-1 a favor de los locales. La trayectoria de Silvano Vos en el Milan ha sido muy extraña: desde su brillante debut con el Carpi, con el entrenador emiliano Cristian Serpini que lo definió como fuera de categoría, hasta el olvido total. 

Y pensar que el Milan, en el verano de 2024, pensaba que había hecho un buen negocio al gastar unos 3 millones de euros más bonificaciones para sacarlo del Ajax al término de una larga negociación, superando la competencia de varios clubes franceses y alemanes.

  • PARTE, ANZI NO

    El pasado mes de septiembre, Vos parecía estar a punto de dejar el Milan: tras largas negociaciones con el club suizo del Lausana,las partes no llegaron a un acuerdo global sobre la operación. El motivo fue sin duda el pago del préstamo y también el reparto del salario. Vos tiene un contrato importante y no se llegó a un acuerdo entre el Milan y el Lausana sobre estos dos puntos. Un duro golpe para un jugador que tenía la última oportunidad de relanzar su carrera en una liga profesional, teniendo en cuenta que no entraba en los planes de Massimiliano Allegri. 

    • Anuncios

  • LA LESIÓN Y EL REGRESO A HOLANDA

    El holandés Vos, de 20 años, se quedó en Milán y prácticamente no se le ha vuelto a ver. No es lo mejor para su proceso de crecimiento. Ni mucho menos. Pero la pregunta que se han hecho durante meses los aficionados rossoneri ha sido siempre la misma: ¿qué ha sido de Silvano Vos? Cero apariciones con el Milan Futuro desde septiembre hasta hoy. Según ha podido saber nuestra redacción, el verano del Ajax ha sido turbulento y ha tenido que lidiar con un par de problemas físicos que han minado su preparación. El jugador y su entorno han llegado a un acuerdo con la directiva rossonera para continuar el tratamiento en Holanda, más concretamente en Ámsterdam, donde el chico ha permanecido durante varios meses.

  • FASE DE REHABILITACIÓN EN MILANELLO

    Después de estar en contacto constante con el equipo médico del Milan Futuro, Vos regresó a principios de año a Milanello, donde está trabajando para recuperar su mejor forma tras varios meses de inactividad en Holanda. Por parte del club rossonero hay sin duda una gran decepción con el jugador nacido en 2005, que ha defraudado ampliamente las expectativas no solo desde el punto de vista técnico, sino sobre todo en cuanto a su actitud y predisposición al trabajo. Ahora le toca a Silvano aprovechar al máximo sus oportunidades: si demuestra que tiene la mentalidad adecuada, se le abrirán las puertas del Milan Futuro y, tal vez, incluso del primer equipo.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0