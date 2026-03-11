Milán, del shock de Lausana a los tres meses en Holanda: así acabó Silvano Vos

Debía ser una estrella del equipo sub-23 rossonero, pero solo acumuló 15 presencias. La última fue el 2 de marzo de 2025, cuando entró en la segunda parte del Legnago-Milan Futuro, partido de la Serie C que terminó 2-1 a favor de los locales. La trayectoria de Silvano Vos en el Milan ha sido muy extraña: desde su brillante debut con el Carpi, con el entrenador emiliano Cristian Serpini que lo definió como fuera de categoría, hasta el olvido total.

Y pensar que el Milan, en el verano de 2024, pensaba que había hecho un buen negocio al gastar unos 3 millones de euros más bonificaciones para sacarlo del Ajax al término de una larga negociación, superando la competencia de varios clubes franceses y alemanes.